Mercato - PSG : Le Real Madrid a tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 14 avril 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Comme indiqué par le 10Sport.com, Kylian Mbappé dispose d'un accord moral avec le Real Madrid. Le club espagnol lui proposerait un salaire annuel de 50M€ nets.

Partira, ne partira pas ? Le choix de Kylian Mbappé est très attendu. Chroniqueur pou r Amazon Prime , Ludovic Giuly espérait obtenir un scoop en questionnant le joueur sur son avenir. Sans succès. « Je n'ai pas fait mon choix. Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a des nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres » avait répondu le joueur, confirmant ainsi nos informations. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé dispose d'un accord moral avec le Real Madrid, mais ne ferme pas la prote à une prolongation de courte durée avec le PSG. Les négociations se poursuivent en coulisses entre les différentes parties. Tout est encore possible dans ce dossier, qui avait déjà fait les gros titres lors du dernier mercato estival. Le Real Madrid avait proposé à la formation parisienne de racheter la dernière année de contrat de Mbappé pour 200M€. Une proposition refusée par Nasser Al-Khelaïfi, qui prenait le risque de perdre sa star gratuitement. Ce feuilleton devrait connaître de nouvelles avancées. En attendant, le Real Madrid patiente, et se montrerait toujours aussi optimiste.

Le Real Madrid dégaine une offre XXL

Selon les informations de Mundo Deportivo , le Real Madrid aurait bien un accord avec Kylian Mbappé. Libre de négocier avec l'équipe de son choix depuis le mois de janvier, l'ailier aurait signé un précontrat avec la formation merengue . Les deux parties auraient également évoqué la question du salaire. A en croire le média espagnol, Mbappé pourrait toucher un salaire annuel de 50M€ nets, soit environ 100M€ bruts. A seulement 23 ans, le joueur pourrait devenir le joueur le mieux payé de la planète, bien devant Neymar et Lionel Messi, ses coéquipiers. Il faut dire que le Real Madrid peut se permettre de dépenser un tel montant. La Casa Blanca ne versera pas d'indemnité de transfert au PSG, étant donné que son contrat prend fin en juin prochain. Par ailleurs, l'équipe présidée par Florentino Perez est dans une excellente santé financière. Comme l'a indiqué la Liga récemment, le Real Madrid est le club avec la plus grande marge salariale pour pouvoir signer cet été, avec un total de 739M€.

Le Real Madrid veut faire le ménage pour préparer sa venue