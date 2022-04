Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un accord de principe avec le successeur de Mbappé !

Publié le 14 avril 2022 à 16h15 par Th.B.

Les noms se sont succédés dans la presse pour l’éventuel remplaçant de Kylian Mbappé au PSG. Cependant, les hauts représentants du Paris Saint-Germain auraient déjà assuré leurs arrières avec… Marcus Rashford !

Certes, le10sport.com vous a dernièrement affirmé que Kylian Mbappé prenait de plus en plus en considération une prolongation de contrat au PSG, le sien expirant à la fin de la saison. Cependant, rien n’est encore convenu et un départ via son potentiel futur statut d’agent libre demeure toujours une possibilité. C’est pourquoi le comité de direction du PSG, voire les propriétaires qataris travaillant depuis l’été dernier sur la succession de Mbappé. le10sport.com évoquait en août dernier les options Robert Lewandowski et Erling Braut Haaland. Néanmoins, un accord de principe aurait été convenu avec une autre star du football européen en la personne de Marcus Rashford.

Un accord de principe avec Rashford !