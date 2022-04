Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit un énorme soutien en interne !

Publié le 14 avril 2022 à 21h15 par Th.B.

Décrié par beaucoup pour ses résultats qui ne répondent pas aux attentes des propriétaires qataris, Mauricio Pochettino n’avancerait pas seul au PSG au vu du message laissé par un membre haut placé de la direction.

Mauricio Pochettino pourrait ne pas passer l’été au PSG. En effet, en raison de ses résultats peu reluisants dans les deux coupes dans lesquelles le Paris Saint-Germain était engagé cette saison, à savoir la Coupe de France et la Ligue des champions, l’entraîneur argentin ne devrait pas faire long feu au PSG. Son éviction est régulièrement évoquée dans les médias bien que ces dernières heures, The Athletic ait fait savoir qu’aucune décision définitive n’aurait été prise à ce jour et qu’il faudrait patienter jusqu’à la fin de la saison pour voir le président Nasser Al-Khelaïfi définitivement trancher.

« Pochettino est un gars fantastique qui y met tout son cœur »