Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier XXL de Leonardo relancé par Guardiola ?

Publié le 14 avril 2022 à 20h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG envisagerait de recruter Rafael Leão l’été prochain, Leonardo doit désormais composer avec la concurrence de Manchester City pour l’attaquant portugais du Milan AC.

Parmi les profils évoqués ces dernières semaines en attaque pour venir renforcer l’attaque du PSG la saison prochaine, on note notamment le nom de Rafael Leão ! L’attaquant portugais de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Milan AC, intéresserait fortement Leonardo dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Mais le PSG voit débarquer un nouveau concurrent pour Leão…

Manchester City en course pour Leão ?