Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour ce dossier prioritaire de Leonardo !

Courtisé par le PSG pour cet été, Lucas Paqueta intéresse également Newcastle qui dispose dans ses rangs d’un élément de tout premier choix pour le convaincre : Bruno Guimaraes.

De quoi sera fait l’avenir de Lucas Paqueta (24 ans), alors que le milieu offensif brésilien est en train de réussir la meilleure saison de sa carrière sur le plan personnel avec l’OL ? Leonardo, qui le connaît très bien pour l’avoir recruté à l'époque au Milan AC, semble en avoir fait une priorité absolue pour le prochain mercato estival du PSG, mais Arsenal et surtout Newcastle sont également en course pour Paqueta. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en décembre dernier, les Magpies proposaient d’ailleurs 40M€ à l’époque pour recruter Paqueta, et l’OL avait refusé le deal, mais l’intérêt du club anglais est toujours d’actualité.

Newcastle veut utiliser Guimaraes pour convaincre Paqueta

D’ailleurs, selon The Chronicle, le grand rêve de Newcastle serait d’associer Lucas Paqueta à son ancien compère brésilien de l’OL, Bruno Guimaraes, qui a été recruté cet hiver par le club anglais. L’ancien milieu de terrain de l’OL aurait d’ailleurs évoqué le projet avec Paqueta et sa nouvelle vie de l'autre côté de la Manche, ce qui pourrai ainsi plomber les plans du PSG dans ce dossier.