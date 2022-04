Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste du Qatar est fixée à 65M€ !

Publié le 15 avril 2022 à 15h15 par La rédaction

Alors que Leonardo aimerait attirer Aurélien Tchouaméni au Paris Saint-Germain, l’AS Monaco attendrait une offre de 65M€ pour le vendre.

Arrivé à l’AS Monaco en janvier 2020, Aurélien Tchouaméni ne devrait plus rester très longtemps du côté du rocher. Auteur d’une très bonne saison, le milieu de terrain a été l’un des joueurs les plus utilisés par Niko Kovac puis Philippe Clément, et est apparu à 44 reprises. Alors que ses performances lui ont même ouvert les portes de l’équipe de France et qu’il a pu honorer ses premières titularisations avec les Bleus , le joueur de 22 ans attire les convoitises. Le président du club princier, Dmitri Rybolovlev en a bien conscience, et aurait d’ores et déjà fixé le prix de son joyau.

Pour Tchouaméni, c’est 65M€