Mercato - PSG : Le Qatar doit-il conserver Sergio Ramos ?

Publié le 15 avril 2022 à 8h00 par La rédaction

Arrivé libre l'été dernier au PSG, Sergio Ramos sort d'une saison très frustrante durant laquelle il n'a pris part qu'à sept rencontres depuis son arrivée. Le Qatar doit-il se séparer de l'Espagnol ?

La saison de Sergio Ramos est loin de répondre aux attentes suscitées par son arrivée. Et pour cause, la signature du défenseur espagnol s'est accompagnée de beaucoup d'espoir notamment grâce à son expérience et son leadership. Finalement, il n'a pas pu apportés ses qualités compte tenu de ses nombreuses blessures. Jusque-là, Sergio Ramos n'a disputé que sept rencontres avec le PSG jusque-là, dont aucune en Ligue des champions. Par conséquent, seulement un an après son arrivée, un départ est régulièrement évoqué alors que son contrat court jusqu'en juin 2023. Mais le PSG doit-il déjà se séparer de Sergio Ramos ?

Quel avenir pour Ramos ?