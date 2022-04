Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kylian Mbappé est terminé !

Publié le 15 avril 2022 à 19h45 par D.M. mis à jour le 15 avril 2022 à 19h58

Même si certains de ses proches lui ont conseillé de poursuivre sa carrière au PSG, Kylian Mbappé semble déterminé à rejoindre le Real Madrid durant l'intersaison.

L'avenir de Kylian Mbappé est l'un des feuilletons de cette année. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, le joueur de 23 ans fait l'objet de nombreuses rumeurs. Et pour cause, son contrat avec le PSG prend fin en juin prochain et il n'a toujours pas prolongé son bail. Un départ au Real Madrid semble probable, même si ces derniers jours, le club parisien reprend espoir dans ce dossier. En coulisses, Mbappé ne ferme pas la porte à une prolongation de courte durée selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais à en croire la presse anglaise, les dés seraient jetés dans ce dossier.

Mbappé ne change pas d'avis, il veut aller au Real Madrid