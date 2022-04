Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Sergio Ramos sur son départ à la retraite !

Publié le 11 avril 2022 à 22h15 par La rédaction mis à jour le 11 avril 2022 à 22h22

Alors que la première saison de Sergio Ramos au PSG n’est pas une franche réussite, celui-ci compte bien respecter son contrat avec le club.

L’aventure de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain ne se passe pas comme il l’aurait espéré. En effet, l’Espagnol est arrivé librement à l’été 2021, au terme de son contrat avec le Real Madrid. Toutefois, celui-ci a été victime de pépins physiques pratiquement toute la saison, et n’est apparu qu’à 7 reprises avec le maillot parisien. Alors que de nombreux supporters du PSG réclament déjà son départ lors du prochain mercato, le joueur de 36 ans a avoué vouloir aller au bout de son contrat dans la capitale, et peut-être même plus.

« J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau »