Mercato - PSG : Un cador européen peut faire capoter la succession de Mbappé !

Publié le 11 avril 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est encore assez incertain, le PSG penserait à quelques joueurs pour assurer sa succession. Parmi les pistes envisagées, il y a celle menant à Darwin Nunez. Cependant, le coût de l’opération pour l’Uruguayen devrait être assez élevé. Et elle pourrait bien capoter à cause d'un autre prétendant.

Afin de pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts pour assurer sa succession. Et ce lundi, The Athletic a révélé que le club de la capitale lorgnait sur Darwin Núñez, déjà dans les petits papiers du FC Barcelone. Étincelant avec le Benfica Lisbonne cette saison (31 buts en 36 apparitions toutes compétitions confondues), l’Uruguayen s’est fait remarquer sur la scène européenne. Mais comme il est sous contrat jusqu’en juin 2025, le transfert du joueur de 22 ans devrait atteindre un prix assez élevé. The Athletic annonçait donc un montant de 70M€ pour s’attacher les services de Darwin Núñez. Mais finalement, le prix devrait être encore plus haut.

Le coût de l’opération pour Darwin Núñez devrait atteindre environ 80M€

Sur son compte Twitter , Fabrizio Romano affirme que Darwin Núñez quittera bien le Benfica Lisbonne cet été. Mais contrairement à ce qu’annonçait la presse britannique, le journaliste révèle que l’opération pour le joueur de 22 ans devrait coûter environ 80M€. Son agent devrait ouvrir les discussions avec quelques grands clubs européens pour échanger autour de l’avenir de l’attaquant uruguayen. Manchester United, Arsenal, West Ham, le FC Barcelone et le PSG ont été liés à Darwin Núñez jusqu’à présent. D’ailleurs, l’un de ces prétendants devrait bientôt passer à l’action dans le dossier.

Manchester United va bientôt passer à l’action pour Darwin Núñez