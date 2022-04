Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola offre un pont d'or à Erling Braut Haaland !

Publié le 11 avril 2022 à 20h10 par La rédaction

Dans les petits papiers du PSG en vue du prochain mercato estival, Erling Haaland aurait reçu une lucrative proposition de contrat de la part de Manchester City.

Si son contrat avec le Borussia Dortmund court jusqu’en juin 2024, Erling Haaland devrait bien quitter le BVB cet été. En effet, l’international norvégien disposera d’une clause libératoire de 75M€ lors du prochain mercato estival, et cela n’a pas échappé aux cadors européens. L’attaquant de 21 ans possède d’excellentes statistiques en Allemagne, lui qui a inscrit 80 buts et délivré 22 passes décisives en 84 rencontres depuis son arrivée, et est déjà l’un des joueurs les plus prolifiques du monde. Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans les prochains mois, Leonardo souhaite faire du buteur norvégien son remplaçant. Toutefois, Manchester City le cible également, et lui aurait déjà transmis une offre de contrat.

Manchester City aurait transmis une offre à Haaland !