Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce troublante sur le feuilleton Lewandowski !

Publié le 15 avril 2022 à 8h30 par La rédaction

Alors que les contrats de plusieurs cadres du Bayern Munich arrivent à leur terme dans un an, toutes les rumeurs ont crée de l’agitation autour du club selon Karl-Heinz Rummenigge.

Le Bayern Munich va prochainement devoir gérer plusieurs contrats. En effet, certains cadres de Julian Nagelsmann seront libres en juin 2023, et c'est notamment le cas de Robert Lewandowski. L’international polonais n’a pas encore trouvé d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son aventure en Bavière, ce qui n’a pas échappé au FC Barcelone. Désireux de renforcer le secteur offensif de son équipe lors du prochain mercato, Joan Laporta s’intéresse de près à la situation du buteur. Toutefois, alors que le joueur de 33 ans est régulièrement annoncé proche du Barça, toute cette agitation provoquerait des mauvaises ondes autour du nonuple champion d’Allemagne en titre, selon Karl-Heinz Rummenigge.

« Cela crée de l'agitation au club et vous pouvez le sentir »