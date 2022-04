Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dybala face à un gros dilemme pour son avenir !

Publié le 15 avril 2022 à 7h30 par La rédaction

Libre à l’issue de la saison, Paulo Dybala suscite l’intérêt de nombreux clubs, mais ces derniers préfèrent pour le moment patienter avant de se positionner concrètement.

Où évoluera Paulo Dybala la saison prochaine ? Libre à l’issue de la saison, l’Argentin est assuré de quitter la Juventus cet été. Malgré de longues discussions entre les deux parties, la direction turinoise a récemment confirmé l’échec des négociations pour une prolongation, amenant Dybala à se lancer à la recherche d’un nouveau défi. Plusieurs clubs ont été cités parmi ses prétendants, à l’instar du PSG, du FC Barcelone ou encore de l’Inter Milan, mais pour l’heure, Paulo Dybala n’aurait reçu aucune proposition.

Plusieurs clubs attentifs, mais…