Mercato : Un cadre du Real Madrid tranche pour l’avenir de Salah !

15 avril 2022

Notamment annoncé dans les petits papiers du FC Barcelone, Mohamed Salah serait armé pour s’imposer en Liga en cas de départ de Liverpool selon son ancien coéquipier Thibaut Courtois.

Cela fait à présent quelque temps que le nom de Mohamed Salah est associé à un potentiel transfert en Liga. En effet, dès décembre 2020, pour AS , l’ailier de Liverpool faisait part de son attrait pour l’élite du football espagnol avec notamment une venue au Real Madrid ou le FC Barcelone. Depuis, Salah flambe avec Liverpool, mais n’a toujours pas prolongé son contrat courant jusqu’en juin 2023. De quoi donner des idées au FC Barcelone bien que comme Fabrizio Romano l’a fait savoir dernièrement, débarquer en Liga ne serait pas dans l’esprit de Salah à l’instant T. Pour le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois, qui a brièvement côtoyé Salah à Chelsea et qui a une bonne expérience de la Premier League, l’Égyptien se plairait en Liga.

« Je pense que Salah peut réussir à s'adapter à n'importe laquelle des cinq ligues majeures »