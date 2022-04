Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Barça, PSG... La grande annonce du Real Madrid sur l'opération Salah !

Publié le 15 avril 2022 à 1h30 par D.M.

Gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois estime que Mohamed Salah a le niveau pour réussir au sein du championnat espagnol.

Lié à Liverpool jusqu'en 2023, Mohamed Salah va devoir prendre une décision sur son avenir. The Mirror avait annoncé la prolongation imminente de l'attaquant à Liverpool, mais force est de constater que les deux parties n'ont pas encore trouvé d'accord. A la recherche d'un avant-centre, le FC Barcelone aurait exploré cette piste. Le PSG a également pris des renseignements sur la situation de Salah, âgé de 29 ans. Interrogé sur une possible arrivée en Liga de l'international égyptien, le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, estime qu'il a le niveau pour réussir.

Courtois estime que Salah pourrait réussir en Liga