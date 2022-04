Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bataille royale est lancée pour Erling Haaland !

Publié le 15 avril 2022 à 22h15 par La rédaction

Même s'il n'a pas encore officialisé son départ du Borussia Dortmund, Erling Haaland aurait reçu plusieurs propositions. Le PSG, Manchester City ou encore le Real Madrid ont avancé leurs pions.

« Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Et bien sûr, c'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternative. » Dés le mois de décembre, Mino Raiola avait ouvert la porte à un départ d'Erling Haaland. Et selon la presse allemande et espagnole, le buteur norvégien aurait bien pris la décision de quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival. Agé de 21 ans, Haaland pourrait quitter le club de Bundesliga pour seulement 75M€ en raison de l'existence d'une clause libératoire dans son contrat. Toutefois, 90min nous informe que celle-ci prendrait fin le 30 avril prochain.

Haaland ne manque pas de prétendants