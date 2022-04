Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland a lâché une réponse fracassante au Qatar !

Désireux de quitter le Borussia Dortmund, Erling Haaland aurait repoussé les propositions du PSG, du Barça et du Bayern Munich. En réalité, le joueur norvégien hésiterait entre le Real Madrid et Manchester City.

Où évoluera Erling Haaland la saison prochaine ? Si l'on en croit les informations de la presse espagnole, ce ne sera pas au Borussia Dortmund. Agé de 21 ans, l'international norvégien aurait pris la décision de quitter la formation allemande et de rejoindre un club plus huppé selon les informations du journaliste Miguel Gutiérrez, présent sur le plateau d' El Chiringuito ce jeudi soir. « Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges. Et bien sûr, c'est aussi une question d'alternative. Vous ne changez que lorsque vous avez une meilleure alternativ e » avait déclaré son agent Mino Raiola dès le mois de décembre, annonçant la couleur. Plusieurs écuries européennes seraient venues aux renseignements comme Manchester City ou le Real Madrid. Ces deux équipes auraient transmises leurs premières offres au clan Haaland. Selon les informations du Télégraph , la formation entraînée par Pep Guardiola lui aurait proposé un salaire annuel de 28M€ net. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG pense aussi à Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé, mais l'avant-centre ne fait pas d'un départ en Ligue 1 une priorité.

Erling Haaland recale le PSG

Comme indiqué par la Cadena Ser , Erling Haaland aurait bien reçu un appel du PSG ces dernières semaines. Mais l'attaquant norvégien aurait repoussé les sirènes de Leonardo. L'avant-centre, qui privilégie le projet sportif plutôt que le salaire, n'aurait pas l'intention de remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine. Ces dernières heures, la presse espagnole a également évoqué l'intérêt toujours présent du FC Barcelone. Selon les informations de Sport, Joan Laporta aurait rencontré Mino Raiola à Monaco pour évoquer une possible arrivée de la star en Catalogne. Mais à en croire PacoJo Delgado, journaliste pour la Cadena Ser , le joueur norvégien aurait également recalé le FC Barcelone, mais aussi le Bayern Munich, car il souhaiterait s'engager soit avec le Real Madrid soit avec Manchester City. Le PSG semble donc totalement distancé dans ce dossier Haaland et devra vraisemblablement se concentrer sur d'autres pistes.

Ce sera le Real Madrid ou Manchester City pour Haaland