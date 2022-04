Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'offensive a déjà été lancée pour Erling Haaland !

Publié le 15 avril 2022 à 8h15 par B.C.

Annoncé comme l’un des grands favoris pour obtenir la signature d’Erling Haaland, Manchester City serait déjà passé à l’action dans ce dossier.

Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Erling Haaland devrait quitter son club dès cet été. Le Norvégien fait en effet l’objet de nombreuses rumeurs pour son avenir, alors que le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Bayern Munich souhaiteraient s’attacher ses services. De son côté, le PSG a coché son nom en cas de départ de Kylian Mbappé comme vous l'a annoncé le10sport.com, mais c’est bien Manchester City qui serait en pole dans ce dossier.

City discute avec le clan Haaland