Mercato - PSG : Haaland a pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 15 avril 2022 à 1h45 par D.M.

Erling Haaland aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. Les plus grandes équipes européennes seraient prêtes à l'accueillir.

Agé de 21 ans, Erling Haaland continue d'impressionner les responsables des plus grands clubs européens. Et ce n'est pas les petits pépins physiques rencontrés par le joueur cette saison qui calmeront les prétendants. Plusieurs équipes suivent la situation de l'attaquant comme le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la formation parisienne pourrait lancer son offensive en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais dans ce dossier Haaland, le Real Madrid et Manchester City auraient une longueur d'avance.

Haaland veut quitter le Borussia Dortmund