Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid accélère pour Haaland !

Publié le 15 avril 2022 à 0h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid est déterminé à l’idée de s’attacher les services de Kylian Mbappé, Florentino Pérez n’en oublie pas pour autant Erling Haaland.

En réussite cette saison, le Real Madrid souhaite malgré tout opérer de gros changements durant le mercato estival, et cela va directement impacter le Paris Saint-Germain. En effet, Florentino Pérez veut absolument mettre la main sur Kylian Mbappé, avec qui il possède déjà un accord moral en vue de la saison prochaine comme l'a révélé le10sport.com. Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) est également ciblé par l’écurie espagnole, alors que le PSG s’intéresse à lui pour se renforcer dans l’entrejeu, mais le Real Madrid n’a pas oublié non plus Erling Haaland.

Le Real Madrid veut Haaland cet été

Alors que le contrat d’Erling Haaland court jusqu’en juin 2024, il a récemment été indiqué que le Norvégien pourrait rester une saison supplémentaire au BVB avant de plier bagage. Un scénario qui ne serait pas pour déplaire au Real Madrid, permettant ainsi aux dirigeants merengue de se focaliser sur Kylian Mbappé. Mais d’après le journaliste Fabrizio Romano, Florentino Pérez a bien l’intention de se positionner dès cet été sur le phénomène norvégien. Conscient que ce dernier souhaite partir à l’issue de la saison, le Real Madrid pousserait en interne afin de trouver un accord avec Haaland et le Borussia Dortmund.