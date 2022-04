Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'incroyable annonce du Barça sur l'arrivée d'un grand buteur !

Alors que le FC Barcelone chercherait un nouveau buteur pour la saison prochaine, Mateu Alemany jette un gros froid dans ce dossier.

Déjà très actif en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone semble déjà avoir bouclé les arrivées de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), tous les deux en fin de contrat à l'issue de la saison. Mais ce n'est pas tout puisque le club blaugrana souhaiterait également réaliser un énorme coup dans le secteur offensif. Dans cette optique, les noms d'Erling Haaland et Mohamed Salah ont circulé, mais la piste la plus chaude mène à Robert Lewandowski. A tel point qu'un accord aurait même été trouvé avec l'international polonais. Toutefois, Mateu Alemany dément fermement, assurant même que le numéro 9 du Barça la saison prochaine sera : Pierre-Emerick Aubameyang.

«Aubameyang sera notre numéro neuf la saison prochaine»