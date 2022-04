Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La stratégie du Bayern est claire pour Lewandowski !

Publié le 14 avril 2022 à 20h00 par G.d.S.S.

Interrogé par Prime Video, Oliver Khan a donné une idée claire du cap fixé par le club allemand dans le dossier Lewandowski, annoncé avec insistance . Analyse.

Interrogé par Prime Video, Oliver Kahn, le président du directoire du Bayern Munich, s’est exprimé sur l’avenir de Robert Lewandowski, à qui il ne restera plus qu’un an de contrat cet été et qui se retrouve ardemment courtisé par le FC Barcelone : « Nous ne sommes pas fous pour discuter du transfert d'un joueur qui marque 30-40 buts pour nous chaque saison. Nous l'aurons certainement avec nous pour une autre saison ».

Trop dur d’avoir un remplaçant du même calibre alors…

Que faut-il en penser ? Les mots d’Oliver Kahn déterminent de manière très lisible la position du club allemand. Estimant que le marché européen des buteurs est trop complexe cet été, le Bayern ne laissera pas partir Lewandowski au FC Barcelone, quitte à le laisser filer libre à l’été 2023. En agissant de la sorte, le club bavarois fait passer le sportif devant le financier. Reste à savoir si Robert Lewandowski, aujourd’hui en froid avec sa direction, se résoudra facilement à rester un an de plus au Bayern…