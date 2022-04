Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Lewandowski fait monter la pression !

Publié le 14 avril 2022 à 15h00 par La rédaction

Les dernières évolutions du dossier Robert Lewandowski amènent à penser que l'entourage du buteur polonais fait monter la pression sur la direction du Bayern. Pourquoi ? Analyse.

Journaliste polonais, Tomas Wlodarczyk s’est exprimé sur la situation de Robert Lewandowski à l’occasion d’un entretien accordé à AS : « J'ai réussi à entrer en contact avec Pini Zahavi et il m'a dit qu'avec Barcelone et le Bayern rien n'était réglé, l'affaire est ouverte. (...) Pini Zahavi se rend à Barcelone le 27 avril et le 28 avril il sera en Munich. Je suppose qu'il aura l'occasion d'évoquer avec le Barça les termes du contrat de Robert, et plus tard, avec cette information, il ira à Munich pour parler à Oliver Kahn ».

Deux objectifs possibles

Que faut-il en penser ? Le fait que Pini Zahavi, conseiller de Robert Lewandowski, évoque aussi ouvertement l’option Barcelone tend à indiquer qu’il fait aujourd’hui monter la pression sur ce dossier. Reste à savoir dans quel objectif ? Deux options sont possibles : soit Zahavi souhaite faire réagir le Bayern afin qu’il augmente son offre de prolongation, soit il n’estime plus une prolongation possible et souhaite mettre la direction du Bayern en difficulté afin qu’elle accepte de laisser partir Lewandowski à un an de la fin de son contrat.