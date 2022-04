Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après le Real Madrid, Guardiola tente un énorme coup avec Mbappé !

Publié le 15 avril 2022 à 16h15 par D.M.

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé se résumait à un duel entre le PSG et le Real Madrid, Manchester City se serait récemment immiscé dans ce dossier.

Pour Kylian Mbappé, il n'y a que deux options possibles. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, l'international français a le choix entre prolonger son contrat avec le club parisien et quitter la capitale pour rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. Pour l'heure, le joueur de 23 ans n'a pas encore tranché. « Je n'ai pas fait mon choix. Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a des nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres » confiait-il récemment. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé ne ferme plus la porte à une prolongation de contrat de courte durée avec le PSG.

Manchester City s'immisce dans le dossier Mbappé