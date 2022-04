Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Pochettino déjà connu ?

Publié le 15 avril 2022 à 13h30 par G.d.S.S.

Longtemps promis au poste d’entraîneur de Manchester United pour la saison prochaine, Mauricio Pochettino a finalement été surclassé par Erik Tan-Hag. Mais il semblerait que le Real Madrid soit finalement l’option privilégiée pour le technicien argentin du PSG, qui viendrait alors succéder à Carlo Ancelotti.

Depuis l’élimination du PSG face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions, le sort de Mauricio Pochettino semble scellé, et l’entraîneur argentin ne devrait pas être conservé par le Qatar. Interrogé le 19 mars dernier en conférence de presse, il avait pourtant affiché un discours inattendu en sous-entendant l’idée de poursuivre avec le PSG la saison prochaine : « C'était un coup dur. Ca prendra du temps pour retrouver un sommeil et comportement normal. Pour mon avenir, je pense à aujourd'hui. Je veux finir le mieux possible cette saison. On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire. Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer. C'est vrai qu'après plus d'un an au club, nous avons une connaissance approfondie de la situation. Nous sommes un staff meilleur que lorsque nous sommes arrivés », avait indiqué Pochettino. Il faut dire que l’entraîneur du PSG a perdu le job qui lui semblait promis à Manchester United pour la saison prochaine et qui va finalement être confié à Erik Ten Hag, mais Pochettino a une autre touche à l’étranger.

Voilà pourquoi MU a abandonné Pochettino…

En effet, la rumeur Real Madrid est évoquée avec insistance depuis plusieurs jours pour Mauricio Pochettino, et la presse étrangère fait une nouvelle révélation troublante à ce sujet ce vendredi. Selon ESPN, le Real Madrid serait à l’origine de ce retournement de situation avec Ten Hag à Manchester United puisque le club merengue préparerait une proposition pour cet été afin d’attirer Pochettino. Ayant eu vente de cet intérêt pour l’entraîneur du PSG et par peur de perdre toutes ses options possibles sur le marché, Manchester United a ainsi privilégié Erik ten Hag pour ne pas prendre de risque. Ce qui expliquerait donc l’étrange revirement de situation entre les Red Devils et Pochettino…

Pochettino vers le Real Madrid ?