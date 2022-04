Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Dybala conditionné par une autre star ?

15 avril 2022

Très courtisé en vue du prochain mercato estival, Paulo Dybala ne recevra pas d’offre de l’Inter tant qu’Alexis Sanchez ne sera pas parti.

L’histoire d’amour entre Paulo Dybala et la Juventus approche de son terme. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’Argentin ne prolongera pas son aventure chez les Bianconeri , ce qui suscite beaucoup d’intérêt. Le Paris Saint-Germain s’intéresse notamment à sa situation. En effet, Kylian Mbappé pourrait quitter la capitale prochainement afin de rejoindre le Real Madrid, et Leonardo verrait en la Joya un successeur potentiel à l’international français. Le PSG ne serait cependant pas seul sur ce dossier, et devra faire face à la concurrence de l’Inter, qui devra tout de même attendre avant de formuler une offre.

L’Inter doit libérer de la masse salariale