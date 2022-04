Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un épineux dossier du projet McCourt enfin réglé ?

Publié le 15 avril 2022 à 11h30 par G.d.S.S. mis à jour le 15 avril 2022 à 11h54

Longtemps annoncé sur le départ pour l’été prochain en raison de sa situation très compliquée depuis plusieurs mois à l’OM, Steve Mandanda est en train de totalement inverser la tendance. Ce qui pourrait donc régler la question de son avenir au club…

Depuis le recrutement de Pau Lopez l’été dernier en provenance de l’AS Rome, Jorge Sampaoli a totalement bouleversé la hiérarchie des gardiens à l’OM, et Steve Mandanda s’est retrouvé relégué au second plan. Il avait d’ailleurs été question d’un départ de l’international français durant le mercato hivernal, alors que plusieurs clubs étaient sur les rangs comme l’OGC Nice, le LOSC, l’ASSE ou encore Galatasaray, mais Mandanda avait décidé de rester à l’OM au moins jusqu’en fin de saison pour voir l’évolution de la situation. Récemment, il a fait l’objet d’une scène surréaliste au micro de Canal + en face de Samir Nasri et Jorge Sampaoli : « Ça va, on est là, toujours ! On s’accroche. Il ne veut pas me faire jouer lui, mais tranquille », avait lâché Mandanda à son ancien coéquipier de l’OM sous les yeux de Sampaoli. D’ailleurs, depuis la diffusion de ce reportage, l’emblématique gardien de l’OM a enchainé les matchs…

La fin du calvaire et des interrogations pour Mandanda ?