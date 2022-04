Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’appel du pied improbable de Javier Pastore au Qatar !

Publié le 15 avril 2022 à 10h15 par G.d.S.S.

Passé par le PSG entre 2011 et 2018, Javier Pastore ouvre la porte à un retour au sein du club de la capitale pour revenir y jouer un Classique contre l’OM.

Après le rachat du PSG à l’été 2011, Javier Pastore a été la première tête d’affiche du projet QSI avec son arrivée en provenance de Palerme pour 42M€. Le meneur de jeu argentin, aujourd’hui âgé de 32 ans, a longtemps été plombé par ses pépins physiques et il évolue aujourd’hui à Elche après avoir quitté le PSG en 2018 pour l’AS Rome. Et dans un entretien accordé au Parisien ce vendredi, Pastore ouvre la porte à un improbable retour à Paris…

« Ce n’est pas fini encore, on ne sait jamais »