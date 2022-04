Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Deux grosses pistes révélées pour l’avenir de Bouanga !

Publié le 15 avril 2022 à 10h10 par T.M.

Cet été, plusieurs ventes sont attendues à l’ASSE. Alors que Denis Bouanga devrait notamment faire ses valises, son avenir pourrait s’écrire du côté de l’Allemagne.

Avec ses 7 buts et ses 2 passes décisives en Ligue 1, Denis Bouanga permet à l’ASSE de toujours y croire pour le maintien. Jusqu’à la fin de la saison, le Gabonais sera très important pour Pascal Dupraz dans cette énorme bataille qui attend les Verts. Toutefois, pour Bouanga, l’aventure stéphanoise devrait ensuite prendre fin. Arrivé en 2019 en provenance de Nîmes, l’attaquant sous contrat jusqu’en 2023 devrait être vendu cet été afin de renflouer les caisses de l’ASSE. La question est alors de savoir à qui…

Des touches en Allemagne !

Et c’est en Bundesliga que Denis Bouanga pourrait évoluer la saison prochaine. En effet, de l’autre côté du Rhin, on apprécierait particulièrement le profil du joueur de l’ASSE. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Bouanga intéresserait notamment l’Eintracht Francfort ainsi que le Borussia Mönchengladbach, respectivement 9ème et 11ème de Bundesliga. Affaire à suivre…