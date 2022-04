Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Macron fait le forcing pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 15 avril 2022 à 9h45 par T.M.

Alors que le PSG fait tout pour conserver et prolonger Kylian Mbappé, le club de la capitale peut compter sur le soutien d’Emmanuel Macron, actuel président de la République.

Restera, ne restera pas ? Telle est donc la question à propos de l’avenir de Kylian Mbappé, actuellement en fin de contrat au PSG. Pour le moment, aucune décision définitive n’a été prise par l’international française, mais les rumeurs se multiplient. Si en Espagne on y croit toujours plus concernant une arrivée libre au Real Madrid, le10sport.com vous avait révélé que désormais, une prolongation de Mbappé au PSG n’était pas à exclure.

Macron pousse pour une prolongation !