Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 15 avril 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Passé tout proche d’un départ du PSG l’été pour le Real Madrid, Kylian Mbappé avait également été approché à l’époque par… Manchester United !

C’est un fait, l’avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre puisque l’attaquant français arrive en fin de contrat avec le PSG, et que le Real Madrid le courtise depuis maintenant de nombreuses années. Le transfert aurait même pu se faire l’été dernier étant donné que Mbappé avait fait le forcing pour rejoindre le club merengue , mais le PSG avait refusé jusqu’à 200M€ pour le conserver. Et le Real Madrid n’était visiblement pas seul sur l’attaquant français…

Manchester United voulait Mbappé l’été dernier !