Mercato - PSG : Le Real Madrid ne lâche rien pour Mbappé !

Publié le 15 avril 2022 à 10h45 par T.M.

Dernièrement, le feuilleton Kylian Mbappé a connu de nouveaux rebondissements. Pas de quoi toutefois ébranler la confiance du Real Madrid.

En cette fin de saison, du côté du PSG, le gros dossier concerne bien évidemment l’avenir de Kylian Mbappé. Arrivant au terme de son contrat, le Français doit faire un choix important pour la suite de sa carrière. Rêvant de rejoindre le Real Madrid, Mbappé a la possibilité d’y filer librement. Mais en parallèle, le PSG maintient son forcing pour convaincre le champion du monde de parapher un nouveau contrat. Actuellement rien n’est fait et dernièrement, le joueur de Pochettino avait lâché une phrase qui a interpellé tout le monde : « Je n'ai pas fait mon choix. Tout le monde sait que je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis parce qu'il y a de nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres et je n'ai pas envie de me tromper, j'ai envie de faire le bon choix ».

Le Real Madrid continue d’y croire !