Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar connait déjà la réponse pour Tchouaméni !

Publié le 15 avril 2022 à 13h15 par T.M.

Cet été, le PSG aimerait bien s’offrir les services d’Aurélien Tchouaméni, mais cela serait peine perdue. Explications.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG regarde également en Ligue 1. En effet, depuis plusieurs jours maintenant, il est question d’un intérêt pour Aurélien Tchouaméni. A 22 ans, le joueur de l’AS Monaco brille cette saison et cela aurait donc tapé dans l’oeil du club de la capitale, mais pas seulement. En effet, le Real Madrid ou encore Chelsea seraient intéressés par Tchouaméni et ces prétendants pourraient bien avoir un énorme avantage sur le PSG.

Priorité à l’étranger !