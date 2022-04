Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est à fond sur ce dossier à 70M€ !

Publié le 15 avril 2022 à 12h15 par T.M.

Souhaitant se renforcer au milieu de terrain cet été, le PSG aurait bel et bien des vues sur Aurélien Tchouaméni, auteur d’une excellente saison à l’AS Monaco.

Actuellement, le PSG est préoccupé par le feuilleton Kylian Mbappé. Toutefois, cela n’empêche pas Leonardo de travailler sur le prochain mercato estival et les futures recrues du club de la capitale. Alors que le gros chantier se situe au milieu de terrain, les efforts sont concentrés sur ce secteur de jeu. Paul Pogba pourrait notamment être le gros coup du PSG cet été. En fin de contrat à Manchester United, l’international français semble se rapprocher du club de la capitale, mais un de ses compatriotes pourrait également l’accompagner.

Tchouaméni plait au PSG !