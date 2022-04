Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict déjà connu pour le transfert de Tchouaméni ?

Publié le 15 avril 2022 à 15h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG en vue du prochain mercato estival, Aurélien Tchouaméni est l’une des grandes révélations de la saison en Ligue 1 avec l’AS Monaco. Et malgré ce vif intérêt du club parisien, le milieu de terrain de l’équipe de France devrait privilégier un départ à l’étranger…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG envisage de recruter du lourd au milieu de terrain l’été prochain et place déjà ses pions sur le marché des transferts ! Paul Pogba est annoncé comme étant la grande priorité, d’autant que l’international français présente l’avantage d’arriver en fin de contrat avec Manchester United et il pourrait ainsi être recruté libre par le Qatar. Ces dernières semaines, une vieille piste de Leonardo a également refait surface pour le PSG : Sergej Milinkovic-Savic, le maitre à jouer de la Lazio Rome. Quant à la piste menant à Aurélien Tchouaméni qui réalise une saison XXL avec l’AS Monaco et l’équipe de France, le PSG pourrait finalement se heurter à la lourde concurrence étrangère.

Tchouaméni plus chaud pour l’étranger

En effet, même si le PSG semble fortement intéressé par le profil de Tchouaméni qui devrait disposer d’un bon de sortie à hauteur de 60/70M€ de la part de l’AS Monaco l’été prochain, le milieu de terrain tricolore semble avoir d’autres ambitions. ESPN en remet d’ailleurs une couche à ce sujet ce vendredi et annonce qu’Aurélien Tchouaméni donnera sa priorité à un nouveau challenge à l’étranger plutôt qu’au PSG cet été, sachant que Manchester United fait désormais partie de la liste des prétendants en course dans ce dossier. Pour rappel, le joueur de l’AS Monaco intéresse également le Real Madrid et la Juventus Turin…

La porte semblait pourtant ouverte pour le PSG…