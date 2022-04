Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions sur les manoeuvres de Macron pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 avril 2022 à 14h30 par T.M.

Tandis que le PSG se démène pour prolonger Kylian Mbappé, n’hésitant pas à lui dérouler le tapis rouge et lui offrir un pont d’or, en coulisses, d’autres opèrent pour tenter de convaincre le Français de rester dans la capitale. Cela serait notamment le cas d’Emmanuel Macron, le président de la République.

Aujourd’hui, l’avenir de Kylian Mbappé est un enjeu majeur du côté du PSG. Sur le terrain, le Français porte le club de la capitale. La priorité est donc de le conserver, mais pour cela, il faut trouver les bons arguments pour le convaincre de signer un nouveau contrat alors que le sien expire à la fin de la saison et que l’ombre du Real Madrid, le club de ses rêves, est omniprésente depuis l’été dernier. Ainsi, le PSG serait prêt à tout que ce soit financièrement, mais aussi sportivement, étant prêt à écouter les demandes de Mbappé en ce qui concerne le futur recrutement. Cela portera-t-il alors ses fruits ? Kylian Mbappé l’a dernièrement assuré, il n’a pris pour le moment aucune décision définitive, expliquant d’ailleurs examiner de nouveaux arguments. Des propos qui ne sont passés inaperçus, bien que du côté du Real Madrid, la confiance serait toujours présente. Il n’empêche que la tendance a bien changé dernièrement. En effet, alors qu’une prolongation semblait quasiment impossible il y a quelques semaines, cela n’est aujourd’hui plus le cas. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’idée de voir Mbappé rester au PSG reprend du poids.

Plusieurs enjeux pour le dossier Mbappé !