Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane a préparé le terrain pour son arrivée au PSG !

Publié le 16 avril 2022 à 8h15 par T.M.

Aujourd’hui, le rêve du Qatar est clair pour remplacer Mauricio Pochettino : Zinedine Zidane. D’ailleurs, de son côté, l’ancien entraîneur du Real Madrid a avancé quelques pions à ce sujet.

Arrivé en janvier 2021 sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino se dirige aujourd’hui tout droit vers un départ. Malgré un contrat allant jusqu’en 2023, l’Argentin devrait être remercié par le club de la capitale, lui qui fait l’objet de nombreuses critiques et devrait payer le fiasco en Ligue des Champions. La question est alors de savoir qui sera le prochain entraîneur du PSG. Et du côté du Doha, un nom reviendrait en boucle : Zinedine Zidane. Le Français est le grand rêve du Qatar et comme le10sport.com avait pu vous le révéler, les choses avaient avancé en coulisses pour l’arrivée de Zidane.

Zidane se renseigne…