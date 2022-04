Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a une certitude dans le feuilleton Haaland !

Publié le 16 avril 2022 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, entre autres, Erling Braut Haaland pourrait encore satisfaire le président Nasser Al-Khelaïfi en prenant le chemin du Paris Saint-Germain cet été. En effet, Haaland compterait quitter le Borussia Dortmund à l’intersaison.

Dans les prochaines semaines, le feuilleton Erling Braut Haaland pourrait d’ores et déjà connaître son dénouement. En effet, alors que sa clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat au Borussia Dortmund et effective cet été devrait être levée par l’un de ses nombreux prétendant, The Daily Mail a révélé mercredi soir qu’une annonce devrait être faite quant à son prochain club au terme des deux semaines à venir. Pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé dont le contrat expirera en juin prochain, le président Nasser Al-Khelaïfi, entre autres, songe à accueillir Haaland au PSG comme le10sport.com vous le révélait en août dernier. Et il se pourrait que le PSG et les courtisans d’Erling Braut Haaland aient bel et bien leurs chances.

Haaland aurait pris la décision de plier bagage cet été !