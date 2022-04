Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski… Une grosse surprise en préparation ?

Publié le 15 avril 2022 à 7h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG, Erling Haaland est annoncé avec insistance au Real Madrid et à Manchester City. Cependant, le Bayern Munich n’aurait pas tiré un trait sur le Norvégien en raison de l’avenir incertain de Robert Lewandowski.

Quel club rejoindra Erling Haaland cet été ? Sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, le Norvégien devrait plier bagage lors du prochain mercato, et de nombreux clubs sont en course pour obtenir sa signature. Comme annoncé par le10sport.com, Haaland apparaît comme la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, mais le Real Madrid et Manchester City sont les deux favoris dans ce dossier. Cependant, le Bayern Munich pourrait également passer à la vitesse supérieure dans les prochaines semaines.

Le Bayern lorgne Haaland

Depuis quelques jours, Robert Lewandowski est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, qui a compris qu’il sera difficile de boucler la venue d’Erling Haaland. Un intérêt qui pourrait justement pousser le Bayern Munich à se positionner sur la star du Borussia Dortmund. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les Bavarois explorent la piste menant à Haaland depuis plusieurs semaines, sans pour autant apparaître comme favoris dans ce dossier. Affaire à suivre…