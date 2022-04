Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut compter sur un soutien colossal pour Mbappé !

Publié le 16 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Déterminés à témoigner de la signature d’une prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG, les propriétaires qataris recevraient l’aide du président de la République Emmanuel Macron.

Certes, Kylian Mbappé avait déjà pris un engagement moral envers le Real Madrid cet hiver en cas de départ libre de tout contrat du PSG à l’intersaison comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en janvier dernier. Néanmoins, beaucoup de choses ont changées depuis et le clan Mbappé semble être de plus en plus emballée par l’option de prolonger au PSG via un contrat de courte durée comme le10sport.com vous l’affirmait une nouvelle fois le 29 mars dernier. Cette opération est prioritaire aux yeux des propriétaires qataris qui sont en mesure de compter sur un soutien du poids, et pas n’importe lequel.

Le président Macron ferait le forcing !