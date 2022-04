Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros bouleversement est confirmé pour cet été…

Publié le 17 avril 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Comme prévu, Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG à l’issue de la saison, et toutes les parties semblent déjà accordées sur ce scénario final pour le technicien argentin.

« Pour mon avenir, je pense à aujourd'hui. Je veux finir le mieux possible cette saison. On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire. Nous sommes des compétiteurs par nature. Ce type de défi est quelque chose de passionnant. On se sent dans les capacités de continuer », confiait récemment Mauricio Pochettino en conférence de presse, affichant ainsi son avenir de continuer avec le PSG l’an prochain malgré les résultats décevants de cette saison. Pourtant, le technicien argentin aurait les idées claires sur son sort personnel…

Pochettino ne veut pas rester au PSG

Comme l’a indiqué Le Parisien samedi, Pochetino ne fait plus l’unanimité au sein du vestiaire du PSG, et le départ est désormais inévitable pour l’ancien manager de Tottenham. D’ailleurs, malgré son discours de façade, Mauricio Pochettino souhaite lui aussi quitter le PSG en raison de sa mauvaise relation avec Leonardo et de la gestion compliquée des stars du vestiaire. Une page va donc se tourner cet été.