Mercato - OM : Dimitri Payet reçoit un improbable appel du pied pour son avenir !

Publié le 15 avril 2022 à 21h00 par D.M.

Après avoir accueilli André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, les Tigres de Monterrey ont lancé un appel du pied à Dimitri Payet, sous contrat avec l'OM jusqu'en 2024.

Ces dernières années, plusieurs joueurs ont fait le choix de rejoindre le championnat mexicain et notamment les Tigres de Monterrey. On peut citer évidemment le cas d'André Pierre-Gignac et de Florian Thauvin, passés par l'OM et toujours en Amérique du Sud. Timothée Kolodziejczak et Andy Delort ont également tenté l'aventure au Mexique avant de faire leur retour en France. Sur les réseaux sociaux, le club basé à San Nicolás de los Garza semble vouloir agrandir sa colonie française et a lancé un appel à un cadre de l'OM.

Le message des Tigres à Payet

Sur Twitter, le club mexicain a envoyé un message à Dimitri Payet, buteur face au PAOK ce jeudi en Ligue Europa Conférence. Lié à l'OM jusqu'en 2024, le capitaine de l'équipe marseillaise, âgé de 35 ans, semble très apprécié au sein des Tigres de Monterrey. C'est en tout cas le message qui se cache derrière le tweet posté par la formation sud-américaine. Peu de chances toutefois de voir Payet imiter Thauvin et Gignac puisqu'il n'a jamais caché son envie de raccrocher les crampons à l'OM.