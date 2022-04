Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda prêt à prendre une décision radicale pour son avenir ?

Publié le 17 avril 2022 à 8h30 par A.M.

Barré par la concurrence de Pau Lopez, qui va être transféré définitivement à l'OM, Steve Mandanda ne fermerait pas la porte à l'idée de s'offrir un nouveau défi loin de la cité phocéenne.

Légende de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda s'est retrouvé sous pression cette saison. Et pour cause, l'été dernier, le club phocéen a obtenu le prêt de Pau Lopez, officiellement pour assurer le rôle de numéro 1 bis dans la hiérarchie des gardiens, mais rapidement, l'Espagnol a finalement été érigé en titulaire par Jorge Sampaoli. Et bien que Steve Mandanda semble avoir relancé les discussions grâce à ses deux récentes prestations, l'international français ne semble pas disposé à repartir pour une telle saison.

Mandanda ouvrirait la porte à un départ