Mercato - OM : Kamara, Lopez… Longoria se fait fracasser !

Publié le 17 avril 2022 à 4h15 par A.M.

Bien que la travail de Pablo Longoria soit dans l'ensemble globalement salué, Joël Cantona pointe du doigt la gestion de la formation marseillaise.

Historiquement, l'OM a globalement du mal à former des joueurs et les amener au plus haut niveau. Néanmoins, ces dernières saisons, quelques jeunes marseillais ont émergé à l'image de Maxime Lopez et Lucas Perrin, respectivement vendu à Sassuolo pour moins de 3M€ et prêté à Strasbourg avec une option d'achat à 1M€. Sans oublier Boubacar Kamara qui devrait partir libre à l'issue de la saison. Une situation qui inquiète Joël Cantona...

La gestion des jeunes de l'OM pose problème