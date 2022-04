Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se fait recaler par une icône du projet QSI !

Publié le 17 avril 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Régulièrement évoqué comme une solution plausible pour venir prendre place sur le banc du PSG dont il a longtemps été un élément important en tant que joueur, Thiago Motta a lâché une première réponse à ce sujet.

Recruté par le PSG à l’aube du projet QSI en janvier 2012, Thiago Motta n’est finalement reparti qu’en juillet 2018 au moment de raccrocher les crampons et il a donc été un élément majeur du club de la capitale pendant plus de six ans. Désormais entraîneur de Spezia, l’entraîneur italien est souvent évoqué comme étant une option aux yeux du PSG pour venir succéder à Mauricio Pochettino, mais cela ne semble pas dans les plans de Motta.

« Je ne pense pas au PSG »