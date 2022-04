Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le ton est donné pour l’avenir d’Eden Hazard !

Publié le 17 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur le départ l’été prochain, Eden Hazard ne devrait pas pour autant rejoindre son frère Thorgan du côté du Borussia Dortmund.

Depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2019 pour 115M€, Eden Hazard (31 ans) n’a jamais vraiment réussi à convaincre, lui qui avait pourtant été recruté pour faire oublier Cristiano Ronaldo. Le milieu offensif belge est même annoncé sur le départ l’été prochain, et certaines rumeurs faisaient état d’un possible transfert vers le Borussia Dortmund afin qu’il aille y retrouver son frère, Thorgan Hazard. Mais cette option semble finalement improbable pour le numéro 7 du Real Madrid.

« Je ne vois pas Eden aller en Allemagne »