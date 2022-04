Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces énormes mises au point sur l’avenir d’Eden Hazard !

Publié le 16 avril 2022 à 12h30 par T.M.

A l’approche du mercato estival, les rumeurs se multiplient à propos de l’avenir d’Eden Hazard. Plus forcément en odeur de sainteté au Real Madrid, le Belge est poussé vers la porte de sortie. Toutefois, un départ ne semble pas forcément être à l’ordre du jour pour Hazard.

A l’été 2019, le Real Madrid n’avait pas hésité à sortir le chéquier et lâcher plus de 100M€ pour recruter Eden Hazard, qui excellait alors avec Chelsea. Pour les Merengue, faire venir le Belge était censé faire oublier Cristiano Ronaldo, parti un an plus tôt à la Juventus. Réalisant son rêve de rejoindre la Casa Blanca, Hazard a toutefois rapidement déchanté en Espagne. En effet, aujourd’hui, cette opération est un véritable flop tant l’ancien joueur du LOSC n’a cessé de décevoir quand il était sur le terrain alors que de nombreuses blessures l’ont également miné. D’ailleurs, du côté du Real Madrid, on en aurait désormais assez et pour ce mercato estival, la priorité sera de se débarrasser d’Eden Hazard, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2024. Avec l’objectif de recruter Kylian Mbappé, Florentino Pérez veut vendre l’international belge afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses, économiser son gros salaire et également libérer son numéro 7 pour que le joueur du PSG le récupère.

« Il ne va pas lâcher le Real »