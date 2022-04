Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une bataille colossale attend Longoria pour ce buteur de Ligue 1 !

Publié le 16 avril 2022 à 11h45 par T.M.

Selon les derniers échos, l’OM serait intéressé par Martin Satriano, actuellement prêté par l’Inter Milan à Brest. Toutefois, Pablo Longoria ne serait clairement pas le seul sur le coup.

Pour le moment, l’OM ne sait toujours pas s’il pourra recruter cet été. En effet, le club phocéen est dans l’attente du verdict et d’une possible sanction suite au transfert de Pape Gueye. Il n’empêche que malgré cette situation, Pablo Longoria serait tout de même au travail pour avancer sur certains dossiers en vue de la saison prochaine. Et le président de l’OM aurait déjà coché certains noms pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Ainsi, dernièrement, il a notamment été question d’un intérêt pour Martin Satriano, qui réalise de belles performances à Brest, où il a été prêté cet hiver par l’Inter Milan.

Du beau monde pour Satriano