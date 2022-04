Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande confidence de Milik sur son avenir !

Publié le 15 avril 2022 à 22h30 par La rédaction

Souvent annoncé sur le départ, Arkadiusz Milik a cette fois été interrogé sur son après-carrière. Et pour le moment, l’international polonais ne sait toujours pas ce qu’il fera, lui qui espère jouer encore 7 ou 8 ans.

Depuis son arrivée à l’OM, Arkadiusz Milik n’a jamais été serein concernant son avenir. Dès le début, on laissait entendre l’existence d’une clause lui permettant de partir au bout de six mois. S’il est finalement resté, Milik a ensuite été annoncé un peu partout lorsqu’il a enchaîné les mauvaises prestations. Depuis qu’Arkadiusz Milik a déclaré vouloir jouer la Ligue des Champions avec l’OM, la situation semble s’apaiser. Le Polonais en a profité pour parler de… son après-carrière. Et cela paraît encore flou dans son esprit…

«J’espère pouvoir jouer encore 7 ou 8 ans»