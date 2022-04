Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante du clan Hazard sur son avenir !

Publié le 15 avril 2022 à 22h00 par D.M.

Le frère d'Eden Hazard, Kylian, s'est exprimé sur son avenir au Real Madrid Selon lui, l'ailier souhaite s'imposer au sein du club espagnol.

Recrue phare de l'été 2019, Eden Hazard n'a jamais justifié le prix investi pat le Real Madrid, 115M€. L'ailier a enchaîné les blessures et ne s'est jamais imposé comme un titulaire indiscutable, que ce soit sous les ordres de Zinédine Zidane ou de Carlo Ancelotti. Alors que Kylian Mbappé pourrait débarquer durant l'été, Eden Hazard devrait être poussé vers la sortie. Selon les informations de la Cuatro , les dirigeants du Real Madrid voudraient le vendre cet été. Arsenal, le Borussia Dortmund et le LOSC sont intéressés par l'international belge.

« Je ne pense pas qu’il va partir »